Rangers, Livingston karşısında farka gitti İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde Rangers, sahasında Livingston'u 4-0 gibi farklı skorla yendi. Bu sonuçla birlikte Rangers turu geçen taraf oldu.

ensonhaber.com İskoçya Lig Kupası Çeyrek finalinde Rangers, sahasında Livingston'u konuk etti. Ibrox'ta oynanan maçı Rangers 4-0 kazanarak görkemli bir galibiyete imza attı. Rangers yarı finalde Rangers, rakibini 4-0 yenerken maçın golleri Sima (2), Rıdvan Yılmaz ve Jack'ten geldi. İskoç takım lig kupasında adını yarı finale yazdırmayı başardı. Maçın 10. dakikasında Sima'nın golüyle öne geçen Rangers, ilk yarıyı önde tamamladı. Rıdvan Yılmaz ilk golüyle dikkatleri çekti Maça ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, 66. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı. 84'te de Lucas'ın kendi kalesine golü 3-0'ı getirirken maçta son sözü 90+2'de Ryan Jack söyledi. Rıdvan Yılmaz maçta attığı golle Rangers kariyerinin ilk golünü atarak dikkatleri üzerine çekerken 73'te yerini Barisic'e bıraktı.