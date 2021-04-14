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    Rangers maçında ırkçılık yapan Kudela'ya 10 maç ceza

    UEFA, Rangers maçında Glen Kamara'ya ırkçılık yaptığına karar verilen Slavia Prag'dan Ondrej Kudela'ya 10 maç ceza verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 18:00
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    Rangers maçında ırkçılık yapan Kudela'ya 10 maç ceza

    UEFA tarafından, Rangers ve Slavia Prag arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelede Çekya temsilcisinde forma giyen Ondrej Kudela'nın ırkçılık yaptığına karar verildi.

    10 MAÇ CEZA VERİLDİ

    Kurul, Kudela'ya 10 maç ceza  verirken maç sonunda tünelde rakibiyle tartışan Glen Kamara'ya da 3 maç ceza çıktı.

    Maç sırasında Kudela'nın Kamara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı görülürken daha sonra iki taraf arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

    Rangers maçında ırkçılık yapan Kudela ya 10 maç ceza #1

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