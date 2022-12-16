Rangers Teknik Direktörü Beale'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Rangers'ın yeni çalıştırıcısı Michael Beale, uzun süredir formasından uzak kalan Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığına dair konuştu.

Glasgow Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale, milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığının devam ettiğini ve rehabilitasyon sürecinin sürdüğünü açıkladı.

"İlk teşhise göre 12 hafta sahalardan uzak kalacaktı"

Beale, "Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı oldukça kötüydü. İlk teşhise göre 12 hafta sahalardan uzak kalacaktı. Şu an bu sürecin ortasyındayız." dedi.

"Önümüzde en az 6-7 hafta daha var"

Rangers'ın hocası, "Önümüzde en az 6-7 hafta daha var. Eğer her şey mükemmel giderse yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak." açıklamasını yaptı.

7 maçta forma giydi

Sezon başında 4 milyon euro ve bonuslar karşılığı Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 7 maçta 376 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.