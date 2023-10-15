Rangers'ta Philippe Clement dönemi başladı

AA & Ensonhaber
Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği İskoç ekibi Rangers'ta bir teknik direktör değişimi yaşandı. Mavi-beyazlı takımda göreve Philippe Clement geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Belçikalı teknik adamla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Birçok takımda görev aldı
Bu sezon ligde zirve yarışında 8 hafta sonunda ezeli rakibi lider Celtic'in 7 puan gerisinde kalan Rangers'ta İngiliz Michael Beale'in teknik direktörlük görevine, ay başında son verilmişti.
Futbolcu kökenli teknik adamlardan Philippe Clement, daha önce Beveren, Genk, Club Brugge ve Monaco takımlarını çalıştırmıştı.
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