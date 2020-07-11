Raphael Varane: VAR'ı biz kontrol etmiyoruz

Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane, Alaves maçından sonra hakem eleştirilerine yönelik düşüncesini dile getirdi.

La Liga'nin 35. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'i Karim Benzema (pen.) ve Marco Asensio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Asensio'nun golünden sonra yapılan VAR incelemesinde asisti yapan Benzema'nın ofsaytta olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Hakemin kararı tartışmalara sebep oldu ve Benzema'nın ofsaytta olduğu eleştirileri yapıldı. Maç sonrasında Movistar'a konuşan Real Madrid'in başarılı stoperi Varane ise takımının hakemleri kontrol ettiğine dair yapılan eleştirileri reddetti:

"Dışarda konuşulanlar bizim için önemli değil. Biz kazanmaya ve sahada her şeyimizi vermeye odaklandık. VAR'ı biz kontrol ettmiyoruz. Biz sahada yaptıklarımızı kontrol ediyoruz."

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu da Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçtan sonra video yardımcı hakem sisteminin Real Madrid'in lehine kararlar aldığını belirtmişti.