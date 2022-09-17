Raphinha: Benden 10 kat iyi arkadaşlarımı kaybettim

Raphinha 25 yıllık hayatında açlık ve fakirlik günlerinden elit seviyede futbolcuya dönüşmesi üzerine konuştu.

Barcelona'nın bu yaz transfer dönemindeki transferi Raphinha, Brezilya günleri üzerine açıklamalarda bulundu.

UOL Esporte'ye konuşan Brezilyalı yıldız oyuncu; "Size doğruyu söylemeliyim ki, bu anlatması zor bir konu. Benim doğduğum gibi bir mahallede doğduysanız, temiz kalmanız zordur.

Karşınıza fırsatlar çıkar ve bu fırsatlarla kolay yoldan para kazanabileceğiniz garanti edilir. İnsanların çoğu da burada kaybeder. Ben hiçbir zaman yolumdan çıkmadım ama yoldan çıkanların başına ne geldiğini gördüm." dedi.

"Benden 10 kat daha iyi oynayanlar vardı"

25 yaşındaki Raphinha açıklamasının devamında; "Suç ve uyuşturucu ticareti dünyasına bir sürü arkadaşımı kaybettim. Aralarında benden 10 kat daha iyi futbol oynayanlar vardı. Eğer bugün futboldaki sihir üzerine konuşulacaksa, işte gerçek sihir budur. Benim başardığım." sözlerini sarf etti.