Rayo Vallecano'yu zor da olsa yenen Barcelona liderliğe yükseldi
Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, Rayo Vallecano'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski attı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve puanını 51 yaparak averajla liderliğe yükselen Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Las Palmas deplasmanına gidecek.

9 maç aradan sonra kaybederek 35 puanda kalan Rayo Vallecano ise Villarreal'i konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor