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Rayo Vallecano'yu zor da olsa yenen Barcelona liderliğe yükseldi

Rayo Vallecano'yu zor da olsa yenen Barcelona liderliğe yükseldi Barcelona, La Liga'nın 24. haftasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek zirveye yerleşti.