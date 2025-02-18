Rayo Vallecano'yu zor da olsa yenen Barcelona liderliğe yükseldi

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, Rayo Vallecano'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski attı.
LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve puanını 51 yaparak averajla liderliğe yükselen Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Las Palmas deplasmanına gidecek.
9 maç aradan sonra kaybederek 35 puanda kalan Rayo Vallecano ise Villarreal'i konuk edecek.
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