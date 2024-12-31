Razvan Lucescu futboldan 4 ay men edildi

AA & Ensonhaber

Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada son yapılan disiplin kurulu toplantısında PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine hükmedildiği belirtildi.

Lucescu ile teknik ekibinde yer alan 4 kişi de dört ay sahalardan men ve 15'er bin euro para cezasına çarptırıldı.

GERGİNLİK KAMERAYA YANSIDI

Yunanistan Kupası'nda 18 Aralık'ta AEK'in sahasında oynan maçta PAOK'un 1-0 kaybetmesinin ardından Lucescu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, stadyum otoparkındaki güvenlik kamerasına yansımıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 AEK taraftarının ellerindeki formaları PAOK'lu futbolcu ve teknik ekibi taşıyan otobüse göstermesi sonrası araçtan inen Lucescu ile bazı PAOK'luların AEK'li taraftarla münakaşaya girdiği görüntüler yer alıyordu.

Görüntülerde Lucescu'nun bir AEK taraftarına fiziksel temasta bulunması dikkat çekiyordu.