RB Leipzig, Union Berlin'i farklı geçti

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Almanya Bundesliga 3. hafta karşılaşmasında Union Berlin, RB Leipzig'i ağırladı.
Konuk takım mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Xavi Simons ve 85 ila 87. dakikalarda Benjamin Sesko kaydetti.
Union Berlin maçı 10 kişiyle tamamladı
Ev sahibi ekipte Kevin Volland, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki ikinci galibiyetini alan Leipzig puanını 6'ya yükseltirken Union Berlin ise ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.