Real Betis, Isco'nun sözleşmesini uzattı İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco ile sözleşme yeniledi.

AA & Ensonhaber

18 haftası geride kalan İspanya La Liga'da topladığı 28 puanla 7. basamakta bulunan Avrupa'da da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, bir iç transfer gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, yıldız oyuncusu Isco'nun sözleşmesini uzattı.

Sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, yaz transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya giden ancak fazla forma şansı bulamayan Isco, bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 3 gol attı.