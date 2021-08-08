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- Real Betis - Roma maçında Mourinho ve 3 oyuncusu atıldı
Real Betis - Roma maçında Mourinho ve 3 oyuncusu atıldı
Real Betis ile Roma arasında oynanan dostluk maçı, adına yakışmayan bir şekilde sonlandı. İtalyan ekibinde teknik direktör Jose Mourinho ve 3 oyuncusu kırmızı kart gördü.
- Haber Merkezi
- 08.08.2021 - 05:37
- Güncelleme : 08.08.2021 - 06:18
İtalya Serie A'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Roma, İspanyol ekibi Real Betis'in konuğu olarak bir dostluk maçı yaptı.
Estadio Benito Villamarín Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım, Roma'yı 5-2 yenerken, maça havada uçuşan kırmızı kartlar damga vurdu.
KIRMIZI KARTA TEPKİ GÖSTEREN MOURİNHO SAHADAN ATILDI
Oldukça gergin geçen mücadelenin 59. dakikasında Roma'da Pellegrini, kırmızı kart görerek cezalandırılırken, Portekizli teknik adam Jose Mourinho, sahanın ortasına kadar geldi ve maçın hakemi, uzun itirazların ardından Mourinho'ya kırmızı kart gösterek sahanın dışına gönderdi.
Real Betis - Roma maçında Mourinho ve 3 oyuncusu atıldı-Video
ROMA'YA 3 KIRMIZI ÇIKTI
65'te Mancini ikinci sarı kartlarını görüp oyun dışında kaldı. 78. dakikada ise Karsdorp oyundan atıldı ve Roma maçta 8 kişi kaldı.