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Real Betis - Roma maçında Mourinho ve 3 oyuncusu atıldı

Real Betis - Roma maçında Mourinho ve 3 oyuncusu atıldı

Real Betis ile Roma arasında oynanan dostluk maçı, adına yakışmayan bir şekilde sonlandı. İtalyan ekibinde teknik direktör Jose Mourinho ve 3 oyuncusu kırmızı kart gördü.