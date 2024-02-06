Real Betisli William Carvalho, cinsel saldırı suçlamasıyla ifade verdi Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunduğu öne sürülen Real Betis'te oynayan William Carvalho, 30 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmak suçlamasıyla ifadede bulundu. Portekizli isim, daha sonra ise serbest kaldı.

AA

İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Portekizli futbolcu William Carvalho, cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemede ifade verdi.

Sevilla'da 9 Ağustos 2023 tarihinde bir otelde 30 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Carvalho, Sevilya İl Mahkemesi hakiminin karşısına çıktı. Portekizli futbolcu, verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Suçlamayı yapan kadını daha önceden tanıdığını anlatan 31 yaşındaki William Carvalho, cinsel saldırı suçlamasını reddetti.

Söz konusu kadın, bir dernek aracılığıyla 16 Ağustos tarihinde Carvalho hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmanın kapanması bekleniyor

İspanyol basını, polis ve oteldeki şahitlere göre cinsel saldırıya ilişkin herhangi bir delil olmadığını yazıp, soruşturmanın kapatılmasının beklendiğini iddia etti.

İspanya'da cinsel saldırı vakaları son yıllarda önemli artış gösterirken, İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2023'te 19 bin 13 cinsel saldırı suçlaması yapıldı.

Dani Alves'in etkisi

Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in cinsel saldırı suçlamasıyla 12 yıla kadar hapsinin istendiği davanın, bu hafta Barcelona İl Mahkemesi'nde görülüyor olması da olayın medyatik etkisini artırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)