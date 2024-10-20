Real Madrid, Arda Güler'siz maçı 2 golle kazandı

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LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk oldu.

REAL MADRID 2-1 KAZANDI: ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ

Eflatun beyazlılar, 20. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Celta Vigo, 51. dakikada Swedberg ile skoru eşitledi. Real Madrid, 66. dakikada Vinicius Jr. ile yeniden öne geçti.

Real Madrid mücadeleyi 2-1 kazandı ve puanını 24 yaptı. Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.

Milli futoblcu Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.