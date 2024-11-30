Real Madrid, Barcelona'nın kuruluşunun 125. yılını kutladı

1899 yılında kurulan dünya devi Barcelona 125. yılını kutluyor. Katalan devi, sporcuların ve efsanelerinin katıldığı gala ile kutlamalarını gerçekleştiriyor.

Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid, sosyal medya hesabından konuya dair olarak bir paylaşım gerçekleştirdi.

Eflatun-beyazlılar, Barcelona'nın 125. kuruluş yıldönümünü kutladı.

REAL MADRID'İN PAYLAŞIMI

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Tarihimiz boyunca sizin gibi büyük bir rakiple rekabet etmek, Real Madrid için bir onurdur.