Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuran ofsayt pozisyonu! Kural ihlal edildi Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'in Bayern Münih'i ağırladığı maçın 90+13. dakikasında tartışmalara sebep olan bir ofsayt pozisyonu yaşandı.

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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. Real Madrid 88. dakikasına 1-0 yenik girdiği maçı Joselu'nun golleriyle 2-1 kazandı ve finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Bayern'in son dakika golü iptal edildi

Öte yandan maçın 90+13. dakikasında çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Maçın 2-1 devam ettiği sırada gelişen Bayern Münih atağında Thomas Müller'in indirdiği topu Matthijs De Ligt ağlara gönderdi ancak hakem Marciniak Ofsayt kararı verdi.

Hakem Marciniak, Thomas Müller'in topu kafayla De Ligt'e indirdiği esnada ofsayt kararı verirken, gol geçerlilik kazanmadı.

Yoğun itirazlar

Karar sonrası Matthijs De Ligt ve Thomas Müller başta olmak üzere tüm Bayern Münihliler yoğun itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

"Yan hakem bana üzgünüm, bir hata yaptım" dedi

Matthijs De Ligt maç sonrası yaptığı açıklamada "Büyük bir rezalet. Yan hakem bana 'Üzgünüm, bir hata yaptım' dedi. Real Madrid'in her zaman hakemlerle birlikte yürüdüğünü söylemek istemiyorum ama bugün farkı yaratan buydu." ifadelerini kullandı.

(Görüntü Exxen'den alınmıştır)

Tuchel: Kural ihlal edildi

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise "Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu." şeklinde konuştu.

Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Final maçı 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynanacak.