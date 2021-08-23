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    Real Madrid, beraberlikle yetindi

    İspanya Ligi'nde Real Madrid, Levante deplasmanında 3-3 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 10:59
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    Real Madrid, beraberlikle yetindi

    5. dakikada Real Madrid, Garteh Bale'in golüyle Levante karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 46'da Levante, Roger Marti ile beraberliği sağladı.

    Campana, 57. dakikada Levante'yi 2-1 öne geçirdi. 73'de Vinicuis Junior, skoru 2-2 yaptı. Ev sahibi ekip 79'da Rober'in golüyle bir kez daha önce geçti. 85'te Vinicius Junior, tekrar sahneye çıktı ve Real Madrid adına 3-3'lük eşitliği sağladı.

    MAÇ 3-3 BERABERE BİTTİ

    87. dakikada Levante kalecisi Aitor Fernandez, ceza sahası dışından topa elle müdahele etti ve hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Levante, 5 oyuncu değişiklik hakkını da kullandığı için kaleye stoper Ruben Vezo geçti.

    Son dakikalarda başka gol olmadı ve uzun süre konuşalacak maç 3-3 sona erdi.

    Real Madrid, beraberlikle yetindi #1

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