Real Madrid bir hafta kala şampiyon

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, sahasında Villarreal 2-1 yenererk, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 37.hafta maçında lider Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Real Madrid, bitime 1 hafta kala 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Real'in gollerini 28. dakikada Benzama, 75. dakikada penaltıdan Ramos kaydetti. Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente Iborra attı.

34. KEZ ŞAMPİYON

Bu sonuçla Real Madrid puanını 86 yaptı ve 34. şampiyonluğunu elde etti. Villarreal 57 puanla 5. sırada kaldı.

REAL MADRİD: "MEYDANDA TOPLANMAYIN"

Real Madrid Kulübü daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.