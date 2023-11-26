Real Madrid, Cadiz karşısında sürprize izin vermedi

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İspanya La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Cadiz ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Real Madrid, 3-0'lık skorla kazandı.
Madrid ekibine galibiyeti getiren goller; 14 ve 64. dakikalarda Rodrygo, 74. dakikada ise Jude Bellingham'dan geldi.
Arda forma giymedi
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.
Real Madrid, 35 puana yükseldi
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 35'e yükseltirken, Cadiz 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Granada'yı ağırlarken, Cadiz deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak.
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