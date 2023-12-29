Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin kontratını yeniledi Real Madrid, İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin mukavelesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

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18 haftası geride kalan İspanya La Liga'da topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de C Grubu'nu lider olarak tamamlayıp son 16 turunda Leipzig ile eşleşen Real Madrid'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Eflatun-beyazlı ekip, 2021 yılından bu yana takımın başında olan Carlo Ancelotti ile yola devam kararı aldı.

Real Madrid, İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu.

İsmi Brezilya ile anılıyordu

Geçen sezondan bu yana geleceği belli olmayan ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen İtalyan teknik adamın ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

Takımı ile yeni sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, bu iddialara son vermiş oldu.

Real Madrid'le birçok başarı yakaladı

Ancelotti, Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya LaLiga şampiyonluğu, 2 FIFA Kulüpler Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 1 kez de İspanya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.