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- Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet
Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet
Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin koronavirüse yakalanmasının ardından Chelsea maçında takımın başında Davide Ancelotti yer alacak.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 09:39
- Güncelleme : 06.04.2022 - 10:01
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
İspanyol basınında çıkan haberlerde, Ancelotti'nin testinin negatife dönmemesi durumunda oğlu Davide'nin takımın başında yer alacağı yazıldı.
CELTA VIGO MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDAYDI
32 yaşındaki Davide Ancelotti, Celta Vigo maçında da takımın başında sahaya çıkmıştı.
Genç antrenör Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanında da İspanyol devinin yedek kulübesinde yer alacak.