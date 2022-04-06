Petrol
106.87
0.22%
Euro
16.06
0.00%
Dolar
14.73
0.14%
Altın
908.53
-0.27%
Borsa
2339
0.53%
Bitcoin
672.457
-2.24%
BTXN Coin
31.59
-6.48%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet

    Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin koronavirüse yakalanmasının ardından Chelsea maçında takımın başında Davide Ancelotti yer alacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet

    Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    İspanyol basınında çıkan haberlerde, Ancelotti'nin testinin negatife dönmemesi durumunda oğlu Davide'nin takımın başında yer alacağı yazıldı.

    CELTA VIGO MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDAYDI

    32 yaşındaki Davide Ancelotti, Celta Vigo maçında da takımın başında sahaya çıkmıştı.

    Genç antrenör Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanında da İspanyol devinin yedek kulübesinde yer alacak.

    Real Madrid, Carlo Ancelotti nin oğlu Davide ye emanet #1


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'deki cinayet sanıkları 11'er yıl hapis cezası aldı
    3. Sayfa

    Kayseri'deki cinayet sanıkları 11'er yıl hapis cezası aldı

    NATO: Rusya'nın savaş suçları için kanıt topluyoruz
    Dünya

    NATO: Rusya'nın savaş suçları için kanıt topluyoruz

    Odun kaçakçıları polis aracına çarpıp yakalandı
    3. Sayfa

    Odun kaçakçıları polis aracına çarpıp yakalandı

    Görüş Bildir