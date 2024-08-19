Real Madrid deplasmanda Mallorca'ya takıldı Real Madrid, La Liga'nın ilk haftasında konuk olduğu Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.

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İspanya La Liga'nın 1. haftasında Mallorca, Real Madrid'i ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Real Madrid'in golünü 13. dakikada Rodrygo atarken 53. dakikada sahneye çıkan Vedat Muriqi, düzgün bir vuruşla Mallorca'ya beraberliği getirdi.

ARDA GÜLER SON DAKİKALARDA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de mili futbolcumuz Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil olurken Ferland Mendy ise 90+7'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda lige 1 puanla başladı.

Bir sonraki lig maçında Real Madrid, Real Valladolid'i konuk edecek.

Mallorca ise Osasuna deplasmanına gidecek.