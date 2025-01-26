Real Madrid deplasmanda Real Valladolid'i farklı geçti

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İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Valladolid, Real Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid adına 30, 57 ve 90+1. dakikalarda sahne alan Kylian Mbappe, hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Mbappe'nin son golü penaltıdan gelirken 90. dakikada Real Valladolid'den Mario Martin kırmızı kart gördü.

ARDA, 2. YARIDA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 49 yaparak en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e yükselten Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Espanyol deplasmanına gidecek.

Ligin son sırasındaki 15 puanlı Real Valladolid ise Villarreal'e konuk olacak.