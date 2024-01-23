Real Madrid, Eder Militao'nun sözleşmesini yeniledi

İHA
İspanyol ekibi Real Madrid, Eder Militao ile sözleşme yeniledi.
Eflatun-beyazlılar, 26 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Real Madrid CF, kulüple bağlantısı devam eden oyuncumuz Eder Militao'nun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Real Madrid, formasıyla 9 kupa aldı
2019 yılında Real Madrid'e transfer olan Militao, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere 9 kupa kazandı.
Real Madrid formasıyla 143 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 11 gol kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış