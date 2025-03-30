Real Madrid evinde Leganes'i mağlup etti

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İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Leganes'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 47. dakikada Jude Bellingham ile 76. dakikada bir kez daha sahne alan Mbappe attı.

Leganes'in sayılarını 34. dakikada Diego Garcia Campos ile 41. dakikada Dani Raba kaydetti.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 62 dakika sahada kaldı ve yerini Rodrygo'ya bıraktı.

Bu sonuçla 63 puana yükselen Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Valencia'yı ağırlayacak.

27 puanda kalan Leganes ise evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek.