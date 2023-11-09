Real Madrid, Federico Valverde'nin sözleşmesini uzattı! İspanyol devi Real Madrid, yıldız futbolcusu Federico Valverde'nin kontratını 2029 yılına kadar yenilediğini açıkladı.

AA

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Valverde'nin karşılıklı varılan anlaşmayla sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığı bildirildi.

9 kupa sevinci yaşadı

Real Madrid'de Temmuz 2016'dan bu yana forma giyen Valverde, çıktığı 220 maçta 19 gol atarak, eflatun-beyazlılarla 9 kupa kazandı.

Serbest kalma bedeli 1 milyon euro

Son iki haftadır art arda futbolcularının sözleşmesini yenileyen Real Madrid, Vinicius Junior, Rodrygo Goes ve Eduardo Camavinga ile de devam etme kararı almıştı.

İspanyol basını, Valverde'nin tek taraflı serbest kalma bedelinin diğer üç futbolcu gibi 1 milyar euro olacağını iddia etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)