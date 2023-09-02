Real Madrid, Getafe'yi son dakika golüyle yendi LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, evinde Getafe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

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İspanya LaLiga'nın 4. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi.

Santiago Barnabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip Real Madrid, son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Galibiyet golü Bellingham'dan

Getafe 11. dakikada Borja Mayoral ile öne geçti. Real Madrid 47. dakikada Joselu ile eşitliği yakaladı.

Son dakikalarda baskısını arttıran Madrid, 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Real sahadan 3 puanla ayrıldı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golü atan Jude Bellingham, 4 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı.

Arda Güler ve Enes Ünal oynamadı

Real Madrid'de Arda Güler, Getafe'de ise Enes Ünal sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Ayrıca milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleyi tribünden takip etti.

Ancelotti'nin ekibi, 4'te 4 ile puanını 12'ye yükseltti. Getafe ise 4 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Real Madrid, Real Sociedad ile karşılaşacak. Getafe ise Osasuna'yı konuk edecek.