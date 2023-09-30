Real Madrid, Girona'yı devirdi

ensonhaber.com
İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Girona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Estadi Montilivi'de oynanan ve üst sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Real Madrid oldu.
Real Madrid, üç golle geçti
Eflatun-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Joselu, 21. dakikada Tchouameni ve 71. dakikada Bellingham kaydetti.
Ancelotti'nin öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Arda forma giymedi
Real Madrid'de Arda Güler sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. Real Madrid puanını 21'e çıkardı ve haftayı lider tamamladı. Girona ise 19 puanda kaldı.