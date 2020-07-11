Real Madrid hata yapmadı

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La Liga'da 35. haftanın kapanış maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Deportivo Alaves'i 2-0 mağlup etti.

Real Madrid, La Liga'da 35. hafta maçında Deportivo Alaves'i Karim Benzema (P) ve Marco Asensio'nun golleriyle 2-0 yendi.

11. dakikada Navarro'nun Mendy'ye yaptığı müdahale sonrasında VAR incelemesi yapıldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Benzema penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

50. dakikada Benzema'nın pasında bomboş pozisyonda topu ağlara yuvarlayan Asensio maçın sonucunu belirleyen golü attı ve Real Madrid, Deportivo Alaves'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

35. haftanın kapanış maçını kazanarak puanını 80'e çıkaran Real Madrid, bitime 3 hafta kala Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Alaves ise 35 puanla 17. sırada kaldı.