Real Madrid ile Atletico Madrid derbide puanları paylaştı

Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, Atletico Madrid'i ağırladı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Atletico Madrid, 35. dakikada Julian Alvarez'in VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti.
ARDA FORMA GİYMEDİ
50. dakikada Kylian Mbappe ile eşitliği sağlayan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla puanını 50 yapan Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Osasuna deplasmanına gidecek.
49 puana yükselen Atletico Madrid ise Celta Vigo'yu konuk edecek.
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