Real Madrid ile Atletico Madrid yenişemedi La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, evinde ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Madrid derbisinde kazanan yok

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 tamamlanırken maçın ilk golünü ev sahibi Real Madrid adına 20. dakikada Brahim Diaz'ın ayağından geldi.

Atletico Madrid'de beraberliği getiren golü ise 90+3'te Marcos Llorente kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 58 puana ulaşırken, Atletico Madrid 47 yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Girona'yı ağırlarken, Atletico Madrid deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

Puan durumu

Zirveyi yakından ilgilendiren maçın ardından LaLiga'da puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Real Madrid (58)

2- Girona (56)

3- Barcelona (50)

4- Atletico Madrid (48)

Arda Güler yedek kaldı

Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sezon 5. kez karşılaştılar

Real Madrid ile Atletico Madrid, bu sezon toplamda 4. kez karşı karşıya geldi.

Ligde oynanan ilk maçı Atletico Madrid 3-1 kazanırken, Süper Kupa'da oynanan yarı final maçını Real Madrid 5-3 kazanmıştı.

İspanya Kupası'nda oynanan son maçı ise Atletico Madrid 4-2 kazanmıştı.