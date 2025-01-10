Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi

AA
İspanya Süper Kupası'nda yarı final maçında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi.
MADRID FİNALE YÜKSELDİ
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda mücadelede Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.
Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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