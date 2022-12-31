Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.400
0.58%
BTXN Coin
5.89
1.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Real Madrid, Karim Benzema ile güldü

    La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i 2-0 mağlup etti. Madrid'in 2 golü tecrübeli golcü Karim Benzema'nın ayağından geldi.
    • 31.12.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Real Madrid, Karim Benzema ile güldü

    İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Real Valladolid deplasmanına konuk oldu. Son dakikalara kadar beraberlikle geçilen mücadelede kazanan 2-0'lık sonuçla Real Madrid oldu.

    Başkent ekibine galibiyeti getiren goller ise takımın Fransız yıldızı Karim Benzema'dan geldi. 34 yaşındaki golcü, 83 (P) ve 89. dakikalarda sahneye çıktı.

    Real Valladolid cephesinde ise Sergio Leon 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Benzema zirvede

    La Liga'da 2022 yılında 32 gol ve 8 asistlik performans gösteren Benzema, yaptığı bu istatistiklerle diğer isimleri geride bırakarak en çok gol katkısı yapan futbolcu olarak zirvede yer aldı.

    Real Madrid, Karim Benzema ile güldü #1

    Real Madrid maç fazlasıyla lider

    Valladolid'i iki golle geçerek maçı kazanan Real Madrid, 38 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Valladolid ise 17 puanla 15. basamakta bulundu.

    Ligin 16. haftasında Real Madrid, Villareal ile deplasmanda karşılaşacak. Valladolid ise Mallorca'ya konuk olacak.

    Real Madrid, Karim Benzema ile güldü #2

    Real Madrid, Karim Benzema ile güldü #3

    Real Madrid, Karim Benzema ile güldü #4


    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede 'elveda' deyin!
    Sağlık

    Gereksiz spreylere para dökmeyin! Bu yöntemle burun tıkanıklığına 25 saniyede "elveda" deyin!

    İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler
    Yaşam

    İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir