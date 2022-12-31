Real Madrid, Karim Benzema ile güldü

La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i 2-0 mağlup etti. Madrid'in 2 golü tecrübeli golcü Karim Benzema'nın ayağından geldi.

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Real Valladolid deplasmanına konuk oldu. Son dakikalara kadar beraberlikle geçilen mücadelede kazanan 2-0'lık sonuçla Real Madrid oldu.

Başkent ekibine galibiyeti getiren goller ise takımın Fransız yıldızı Karim Benzema'dan geldi. 34 yaşındaki golcü, 83 (P) ve 89. dakikalarda sahneye çıktı.

Real Valladolid cephesinde ise Sergio Leon 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Benzema zirvede

La Liga'da 2022 yılında 32 gol ve 8 asistlik performans gösteren Benzema, yaptığı bu istatistiklerle diğer isimleri geride bırakarak en çok gol katkısı yapan futbolcu olarak zirvede yer aldı.

Real Madrid maç fazlasıyla lider

Valladolid'i iki golle geçerek maçı kazanan Real Madrid, 38 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Valladolid ise 17 puanla 15. basamakta bulundu.

Ligin 16. haftasında Real Madrid, Villareal ile deplasmanda karşılaşacak. Valladolid ise Mallorca'ya konuk olacak.