Real Madrid, koronavirüse rağmen geçen sezon kar etti

Real Madrid, koronavirüse rağmen geçen sezon kar etti

İspanya'da Real Madrid Kulübü, 2019-2020 sezonunu 313 bin euro kar ile kapattığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen sezonki kulüp gelirlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük düşüş (106 milyon euro daha az) yaşanmasına rağmen, 313 bin euro kar elde edildiği bildirildi.

Dünyanın en fazla gelir elde eden kulüplerinden biri olan Real Madrid, 30 Haziran 2020 itibarıyla 533 milyon euroluk net öz kaynağa ve kasasında 125 milyon euroya sahip olduğunu duyurdu.

Madrid, 2020-2021 sezonu bütçesinde, koronavirüsün etkisiyle bir önceki sezona göre yaklaşık 300 milyon euroluk düşüşle 617 milyon euro gelir öngördüğünü belirtti.

REAL MADRİD, 40 YIL SONRA İLK KEZ SEZON ÖNCESİ TRANSFER YAPMADI

Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez bu sezon öncesinde, yaz transfer döneminde futbolcu almamıştı.

Ayrıca, personel maliyetleri açısından, Real Madrid'de futbol ve basketbol takımlarının oyuncuları ve teknik kadroları koçları ile kulübün farklı departmanlarındaki üst düzey yöneticileri gönüllü olarak bu yılki ücretlerini yüzde 10 düşürmeyi kabul etmişti.

Ligin sonuna kadar koronavirüs önlemlerin uygulanmaya devam etmesi halinde ise bu ücret indiriminin yüzde 20 olacağı konusunda anlaşılmıştı.