Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti

PSG'de sorunlu günler geçiren ve takım arkadaşlarıyla arası bozulan Kylian Mbappe'nin transferi için en çok ismi geçen takım olan Real Madrid, Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti.