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- Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti
- 14.10.2022 - 12:52
- Güncelleme : 14.10.2022 - 12:58
Messi ve Neymar'la anlaşamayan Mbappe'nin takımdan ayrılıp Real Madrid'e gitmek istediği yönünde birçok haber yapılmıştı. Fransız yıldız oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Mbappe'nin transfer döneminde bedelsiz şekilde Real Madrid’e imza atması bekleniyordu. ESPN'in haberine göre; Real Madrid, transfer döneminde yaşanan olaylardan dolayı Kylian Mbappe'yi transfer etmeyi düşünmüyor.
"Mbappe, bizim problemimiz değil"
Real Madrid, Kylian Mbappe hakkında bir aksiyon almayı planlamıyor ve bu konuda, "Mbappe, bizim problemimiz değil" noktasında birleşiyor.
Real Madrid, oyuncularına güveniyor
İspanyol devi, takımlarında Mbappe'ye ihtiyaç duymadıkları konusunda da hemfikir durumda. Rodrygo, Vinicius ve Benzema'ya güvenen İspanyol devi, Fransız yıldızın artık gündemlerinde olmasını istemiyor.
Ancelotti, cevap vermemişti
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin ocak ayında Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap vermeyi reddetmişti.