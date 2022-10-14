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    Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti

    PSG'de sorunlu günler geçiren ve takım arkadaşlarıyla arası bozulan Kylian Mbappe'nin transferi için en çok ismi geçen takım olan Real Madrid, Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti.
    • 14.10.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 12:58
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    Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmekten vazgeçti

    Messi ve Neymar'la anlaşamayan Mbappe'nin takımdan ayrılıp Real Madrid'e gitmek istediği yönünde birçok haber yapılmıştı. Fransız yıldız oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Mbappe'nin  transfer döneminde bedelsiz şekilde Real Madrid’e imza atması bekleniyordu. ESPN'in haberine göre; Real Madrid, transfer döneminde yaşanan olaylardan dolayı Kylian Mbappe'yi transfer etmeyi düşünmüyor.

    "Mbappe, bizim problemimiz değil"

    Real Madrid, Kylian Mbappe hakkında bir aksiyon almayı planlamıyor ve bu konuda, "Mbappe, bizim problemimiz değil" noktasında birleşiyor.

    Real Madrid, Kylian Mbappe yi transfer etmekten vazgeçti #1

    Real Madrid, oyuncularına güveniyor

    İspanyol devi, takımlarında Mbappe'ye ihtiyaç duymadıkları konusunda da hemfikir durumda. Rodrygo, Vinicius ve Benzema'ya güvenen İspanyol devi, Fransız yıldızın artık gündemlerinde olmasını istemiyor.

    Real Madrid, Kylian Mbappe yi transfer etmekten vazgeçti #2

    Ancelotti, cevap vermemişti

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe'nin ocak ayında Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap vermeyi reddetmişti.

    Real Madrid, Kylian Mbappe yi transfer etmekten vazgeçti #3


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