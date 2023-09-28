Real Madrid, Las Palmas karşısında moral buldu İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

İspanya Ligi'nde 7. hafta maçında Real Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Real Madrid oldu.

Real Madrid'in gollerini, ilk yarının uzatma bölümünde Braham Diaz (Dk. 45+3) ve ikinci yarıda Jose Luis Mato Sanmartin (Dk. 54) attı.

Real Madrid ikinci sıraya çıktı

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda sadece geçen hafta deplasmanda Atletico Madrid'e yenilen eflatun-beyazlılar, Las Palmas galibiyetiyle moral buldu.

Puanını 18'e çıkaran Real Madrid, ikinci sıraya yükseldi.

Madrid'de 40. dakikada sakatlanan David Alaba oyuna devam edemedi.

Arda tribünde yer aldı

Diğer yandan Real Madrid'de Las Palmas ile ilk maçına çıkmayı umut eden milli futbolcu Arda Güler, dün antrenman sonrasında yapılan sağlık testleri sonucunda tespit edilen sol bacak arka kaslarındaki sakatlıktan dolayı karşılaşmayı tribünden izledi.