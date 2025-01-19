Real Madrid, Las Palmas'ı rahat geçti

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İspanya LaLiga'nın 20. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi takım Real Madrid oldu.

REAL MADRID, 4 GOLLE KAZANDI

Las Palmas, karşılaşmanın henüz 27. saniyesinde Fabio Silva ile öne geçti.

Real Madrid'de Kylian Mbappe, 18'de penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Real Madrid, 33'te Brahim Diaz ve 36'da Kylian Mbappe'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Real Madrid, Rodrygo'nun 57. dakikasında golüyle durumu 4-1'e getirdi.

LAS PALMAS, 10 KİŞİ KALDI

Las Palmas'ta Benito Ramirez, 64. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Las Palmas'ı 4-1 mağlup etti.

ARDA, 76'DA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 76. dakikada Brahim Diaz yerine oyuna dahil oldu.

ALABA, SAHALARA GERİ DÖNDÜ

İspanyol devinde uzun süreli sakatlığını atlatan David Alaba da karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu ve 399 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.

REAL MADRID, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde puanını 46 yaptı ve liderliğe yükseldi. Las Palmas, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Valladolid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Las Palmas ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.