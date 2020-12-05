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    Real Madrid ligde 3 hafta sonra kazandı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.
    • AA
    • 05.12.2020 - 22:45
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    Real Madrid ligde 3 hafta sonra kazandı

    İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Real Madrid galibiyeti, 56. dakikada Sevilla'nın Faslı futbolcusu Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

    LİGDE 3 HAFTA SONRA GALİBİYET

    Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Real Madrid, ligde üç hafta sonra galibiyet aldı.

    Ligde bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 20'ye çıkarırken, Sevilla 16 puanda kaldı.

    Real Madrid ligde 3 hafta sonra kazandı #1

    Real Madrid ligde 3 hafta sonra kazandı #2

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