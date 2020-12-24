Euro
9.3316
0.02%
Dolar
7.6425
0.03%
Altın
460.82
0.17%
Borsa
1.418
0%
Bitcoin
176.898
-2.08%
EXEN Coin
10.24
-8.57%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C

    Real Madrid, ligde galibiyet serisini sürdürüyor

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin 15. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 06:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Real Madrid, ligde galibiyet serisini sürdürüyor

    Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Casemiro ve 90+3. dakikada Karim Benzema kaydetti.

    Ligde art arda 5. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 32'ye çıkararak, lider Atletico Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

    Ligde iki maçı eksik Atletico Madrid, şampiyonluk yarışında şimdilik avantajlı konumda bulunuyor.

    Granada ise 21 puanla 7. sırada kaldı.

    Real Madrid, ligde galibiyet serisini sürdürüyor #1

    RODRYGO SAKATLANDI

    Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo Goes, karşılaşmanın 35. dakikasında sağ bacak kaslarından sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

    Sedye ile ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Rodrygo Goes'in sakatlığının derecesinin öğrenilmesi için 48 saat sonra sağlık testi yapılması öngörülüyor.

    Real Madrid, ligde galibiyet serisini sürdürüyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir