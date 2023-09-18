Real Madrid lige 5'te 5'le devam ediyor Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 yenerek 5'te 5 yaptı ve haftayı lider kapattı.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Real Madrid maçın henüz 5. dakikasında Barrenetxea'nın golüyle yeni duruma düştü ve ilk yarı bu skorla kapandı.

İkinci devrede galibiyet geldi

İkinci yarıya etkili başlayan başkent temsilcisi 46'da Valverde ile eşitliği yakaladı.

60.'ta bu kez Joselu sahneye çıkarak takımını öne geçiren isim oldu ve Real Madrid üç puanı almayı başardı.

Mücadelede ayrıca Fran Garcia yaptığı iki asistle maçın konuşulan ismi oldu.

Bu sonuçla 5'te 5 yaparak 15 puanla haftayı zirvede kapatan Real Madrid bir sonraki hafta Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.

6 puanda kalan Real Sociedad ise Getafe'yi konuk edecek.