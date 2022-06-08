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    Real Madrid, Luka Modric'le sözleşme uzattı

    Real Madrid, Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
    • 08.06.2022 - 15:28
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    Real Madrid, Luka Modric'le sözleşme uzattı

    Real Madrid, geleceği merak konusu olan Luka Modric'de mutlu sona ulaştı.

    Eflatun beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İspanyol ekibinde 10 sezondur forma giyen Hırvat orta saha kulübün efsaneleri arasına girmeyi başardı.

    2018'de yılın futbolcusu oldu

    Modric Real Madrid kariyerinde 20 kupa kazanırken, 2018 yılında da dünyada yılın futbolcusu seçildi.

    36 yaşında oyuncu Real Madrid ile çıktığı 45 maçta 3 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.

    Real Madrid, Luka Modric le sözleşme uzattı #1


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