Real Madrid, Mbappe ve Haaland için servet ödeyecek

Real Madrid, Mbappe ve Haaland için servet ödeyecek

İspanyol devi Real Madrid, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için 6 yılda 852 milyon euro harcayacak.

Real Madrid’in, bu yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ı kadrosuna katmak istemesi durumunda kasanın kapılarını sonuna kadar açması gerekecek.

852 MİLYON EUROLUK YATIRIM

AS gazetesinin haberine göre; Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile PSG'den Kylian Mbappe'nin olası transfer maliyetlerinin 852 milyon euroyu bulacağı belirtilmekte.

Haberdeki bilgilere göre PSG'nin, Kylian Mbappe için Real Madrid'den 150 milyon euro isteyeceği belirtilirken Dortmund'un da aynı şekilde 150 milyon euroya Haaland'ı bırakacağı öğrenildi.

MBAPPE VE HAALAND'IN ALACAĞI MAAŞ

Öte yandan, futbolcuların da astronomik bir rakamla 6'şar yıllık sözleşmeye imza atacağı bilgisine ulaşıldı. Mbappe 6 yıl için toplamda 432 milyon euro maaş alacak. Norveçli golcü ise 6 yılda 120 milyon euro gibi bir para talep ediyor.

Yaz transfer sezonu İspanyol devi için bu anlamda çok çetin geçecek.