Real Madrid, Modric'le 3 puanı kaptı İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Sevilla'yı Luka Modric'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

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İspanya La Liga 26. hafta maçında Real Madrid, sahasında Sevilla ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 81. dakikada 38 yaşındaki Luka Modric'ten geldi.

Arda Güler yine yedekte kaldı

Maçta süre alamayan Arda Güler, maçın 80. dakikasında oyuna girmek için kenara geldi.

Ancelotti, Luka Modric'in golünden sonra oyuncu değişikliğinen vazgeçti ve Arda'yı yeniden kulübeye gönderdi.

Maçta hakem sakatlandı

Maçta orta hakem Diaz de Mera sakatlandı ve devam edemedi. Onun yerine mücadelenin 5. hakemi düdüğü devraldı.

Real Madrid liderliğini sürdürüyor

Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sevilla ise Valencia beraberliğinden sonra bir maçı daha kazanamadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 65'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 24 puanda kaldı.

Real Ligin bir sonraki haftasında Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.