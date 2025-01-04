Real Madrid olaylı maçta Valencia'yı 90+6'da yıktı

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İspanya La Liga'nın 12 haftasının erteleme maçında Valencia, Real Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Modric ile 90+6. dakikada Bellingham attı.

Valencia'nın sayısını 27. dakikada Duro kaydetti.

Bellingham, 55. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

VINICIUS OLAY ÇIKARDI

Vinicius Jr, 79. dakikada topsuz alanda Valencia kalecisi Dimitrievski'ye yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Brezilyalı futbolcu hakemin kararı sonrası sinirlerine hakim olamadı.

Teknik ekip ve futbolcular, Vinicius'u güçlükle sakinleştirdi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla puanını 43 yapan Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Las Palmas ile oynayacak.

12 puanda kalan Valencia ise Sevilla deplasmanına gidecek.