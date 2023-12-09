Real Madrid, Real Betis karşısında iki puan bıraktı

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İspanya La Liga'nın 16. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bellingham yine sahneye çıktı
Real Madrid, 53. dakikada Jude Bellingham ile öne geçti. İngiliz futbolcu, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla ilk 14 maçında 12 gol atma rekorunu egale etti.
Real Betis, 66. dakikada Aitor Ruibal'in golüyle eşitliği sağladı.
Betis'in yenilmezlik serisi 11 maça yükseldi
3 maç aradan sonra puan kaybeden Real Madrid, puanını 39'a çıkardı. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Betis ise 26 puana yükseldi.
Real Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Betis ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.
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