Real Madrid, Real Betis'e boyun eğdi

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İspanya LaLiga'nın 26. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Benito Villamarin'deki maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kaybetti.

REAL MADRID, MAĞLUP OLDU

Real Madrid, 10. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti. Real Betis, 34. dakikada Johnny ile 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.

Real Betis, 54. dakikada Isco'nun penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Betis'te Isco, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistlik performansla tamamladı.

ARDA FORMA GİYDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

REAL MADRID, 54 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Real Madrid, 54 puanda kaldı. Real Betis, 38 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Real Betis, Las Palmas'ı ağırlayacak.