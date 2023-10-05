Real Madrid, sakatlanan Arda Güler'in son durumunu açıkladı Real Madrid kariyerine üst üste yaşadığı sakatlıklarla talihsiz bir şekilde başlayan Arda Güler'in son durumuyla ilgili İspanyol kulübünden bir açıklama geldi.

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İspanya LaLiga'nın 9. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Osasuna'yı konuk edecek olan Real Madrid, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Real Madrid City'deki spor salonunda fitness çalışmasıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada topla taktiksel çalışmayla devam etti.

İdman sırasında çekilen fotoğrafta Arda Güler'in de yer alması futbolseverleri heyecanlandırdı.

Çalışmalara başladı

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı iyileşme sürecinde olan Arda Güler'in hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü belirtildi. David Alaba'nın ise idmanın bir kısmında takımla çalıştığı ifade edildi.

Sponsorluk imzalandı

Öte yandan Real Madrid ile küresel ortaklık anlaşması imzalayan Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu (DTCCM) CEO'su Issam Kazim, bugünkü antrenmanda İspanyol takımının futbolcuları ve teknik direktörü Carlo Ancelotti ile bir araya geldi.