La Liga’nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan eflatun-beyazlılar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, Osasuna’ya konuk oldu. Karşılaşmasının her iki yarısında da gelen goller ile Real Madrid rakibini 3-1 mağlup etti.

Eflatun-beyazlıların gollerini David Alaba (Dk. 12), Marco Asensio (Dk. 45) ve Lucas Vazquez (Dk. 90+5) atarken, Osasuna’nın golünü de Ante Budimir (Dk. 14) attı.

Benzema iki penaltı kaçırdı

Eflatun-beyazlıların golcü futbolcusu Karim Benzema, 52. ve 59. dakikalarda iki penaltı atışını kaçırdı.

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor

Aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid'in (61) 17 puan önünde bulunuyor.

Ligde 60 puanla 3. sırada olan Barcelona'nın iki maç eksiği var. La Liga'da 34 kez ile en fazla şampiyonluğu olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35. kupasını kaldıracak.