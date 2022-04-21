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Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
- 21.04.2022 - 09:53
- Güncelleme : 21.04.2022 - 11:56
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, Osasuna’ya konuk oldu. Karşılaşmasının her iki yarısında da gelen goller ile Real Madrid rakibini 3-1 mağlup etti.
Eflatun-beyazlıların gollerini David Alaba (Dk. 12), Marco Asensio (Dk. 45) ve Lucas Vazquez (Dk. 90+5) atarken, Osasuna’nın golünü de Ante Budimir (Dk. 14) attı.
Benzema iki penaltı kaçırdı
Eflatun-beyazlıların golcü futbolcusu Karim Benzema, 52. ve 59. dakikalarda iki penaltı atışını kaçırdı.
Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
Aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid'in (61) 17 puan önünde bulunuyor.
Ligde 60 puanla 3. sırada olan Barcelona'nın iki maç eksiği var. La Liga'da 34 kez ile en fazla şampiyonluğu olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35. kupasını kaldıracak.