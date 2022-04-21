Petrol
108.09
1.21%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
616.075
0.93%
BTXN Coin
29.15
-3.41%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor

    La Liga’nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan eflatun-beyazlılar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
    • 21.04.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, Osasuna’ya konuk oldu. Karşılaşmasının her iki yarısında da gelen goller ile Real Madrid rakibini 3-1 mağlup etti.

    Eflatun-beyazlıların gollerini David Alaba (Dk. 12), Marco Asensio (Dk. 45) ve Lucas Vazquez (Dk. 90+5) atarken, Osasuna’nın golünü de  Ante Budimir (Dk. 14)  attı.

    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor #1

    Benzema iki penaltı kaçırdı

    Eflatun-beyazlıların golcü futbolcusu Karim Benzema, 52. ve 59. dakikalarda iki penaltı atışını kaçırdı.

    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor #2

    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor

    Aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid'in (61) 17 puan önünde bulunuyor.

    Ligde 60 puanla 3. sırada olan Barcelona'nın iki maç eksiği var. La Liga'da 34 kez ile en fazla şampiyonluğu olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35. kupasını kaldıracak.

    Real Madrid şampiyonluğa koşuyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Sinirlenince röportajı terk etti
    Dünya

    Sinirlenince röportajı terk etti

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    AB akıllı telefonlarda tek tip şarj kullanımına hazırlanıyor
    Dünya

    AB akıllı telefonlarda tek tip şarj kullanımına hazırlanıyor

    Görüş Bildir