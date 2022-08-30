Real Madrid, Santiago Bernabeu'nun yeni halini tanıttı

La Liga Real Madrid, 25 yıllığına imzaladığı anlaşma ile kulübe yeni transferler için nakit akışı sağlayacak.

La Liga ekibi stadyum yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken yeni Santiago Bernabeu'nun nasıl donanımlara sahip olacağı herkes tarafından merak ediliyor.

2023'ün başlarında tamamlanması beklenen yeni stadyum için La Liga devi şimdiden anlaşmaları imzaladı.

Yıllık 400 milyon euro kazanç

Marca'ya göre; Real Madrid, yeni Santiago Bernabeu'nun işletmesi için etkinlik şirketi Legends ile yıllık 400 milyon euroluk anlaşmaya vardı.

25 senelik bir kontrata imza atan ABD'li şirket, yeni Santiago Bernabeu'da etkinlik düzenleyebilmek için toplamda 10 milyar euro ödeme yapacak. Legends, 400 milyon euroyu garanti edebileceğine inanıyor çünkü yılda bu rakamın çok üzerine bir kâr bekliyorlar.

Ayrıca bu imza, Real Madrid ile Legends arasındaki ilk anlaşma değil. ABD merkezli şirket ile kulüp arasında parekende ve dijital stratejinin denetlenmesi için bir anlaşma halihazırda mevcut.

Florentino Perez'in hedefi ise Real Madrid'in 1 milyar euro gelir elde eden ilk kulüp olmasını görmek.

Santiago Bernabeu, 2023'te hazır

Yeni Santiago Bernabeu'nun 2023'ün başlarında tamamlanması bekleniyor ancak stadyumdaki tek aktivite futbol ve spor olmayacak.

Yapım maliyetinin toplam 800-900 milyon euro'ya mal olması beklenen stadyumun giderlerini karşılamak için Real Madrid daha fazla gelir elde etmeyi planlıyor.

Bu nedenle yeni Santiago Bernabeu, kadın takımı, basketbol, tenis, Amerikan futbolu için de kullanılmak üzere tasarlanırken konserler ve çeşitli organizasyonlar ile yılda 300 gün etkinliklere açık olacak.

Ayrıca stadyum yeni nesil teknolojisiyle farklı etkinliklere göre 100 bin seyirci kapasitesine kadar çıkabilecek.