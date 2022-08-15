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    Real Madrid, sezona galibiyetle başladı

    La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Almeria'yı 2-1 mağlup etti.
    • 15.08.2022 - 01:43
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    Real Madrid, sezona galibiyetle başladı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 1. haftasında Real Madrid, 2022-2023 sezonunun ilk maçında, La Liga'ya yeni yükselen Almeria ile deplasmanda karşılaştı.

    Ev sahibi takım maçın 6. dakikasında Belçikalı forvet Largie Ramazani'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Madrid'ten 2 gol üst üste geldi

    İkinci yarı daha atak oynayan Real Madrid, Lucas Vazquez (Dk. 65) ile beraberliği sağladıktan sonra oyuna girdikten iki dakika sonra güzel bir gol atan David Alaba (Dk. 71) ile deplasmanda 3 puanı aldı.

    Rüdiger ile Tchouamen'i ilk 11'de başladı

    Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, defansta Eder Militao ve orta sahada Casemiro'nun yerine yeni transferler Antonio Rüdiger ve Aurelien Tchouamen'i ilk 11'de başlattı.

    Real Madrid, sezona galibiyetle başladı #1

    Real Madrid, sezona galibiyetle başladı #2

    Real Madrid, sezona galibiyetle başladı #3

    Real Madrid, sezona galibiyetle başladı #4


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