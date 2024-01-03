Real Madrid tek golle 3 puanı kaptı

AA
La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, Mallorca ile karşı karşıya geldi.
Tek golle galibiyet geldi
Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.
Lider Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, Mallorca ise 18 puanla 14. sırada kaldı.
Arda Güler maçta süre almadı
Real Madrid'de sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış